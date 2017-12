Soares e Jamie Murray estão na decisão das duplas na Austrália

O início da parceria entre o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray continua sendo ótimo. Nesta quinta-feira, eles se classificaram para a decisão da chave de duplas do Aberto da Austrália ao derrotarem os franceses Adrian Mannarino e Lucas Pouille por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 56 minutos.

Soares e Jamie Murray, irmão de Andy Murray, passaram a jogar juntos no início desta temporada. Juntos, foram campeões em Sydney e semifinalistas em Doha, o que os levaram a iniciar o Aberto da Austrália como a melhor dupla do ano. E, até agora, eles vêm confirmando essa condição em Melbourne.

Nesta quinta, no primeiro set da partida, Soares e Murray salvaram os dois break points de Mannarino e Pouille e aproveitaram a única chance que tiveram para quebrar o serviço dos adversários, aplicando 6/3.

Já o segundo set foi um passeio de Soares e Murray. Eles não tiveram o saque ameaçado pelos franceses, só cometeram um erro não-forçado, contra os sete dos adversários, e converteram três de cinco break points, vencendo a parcial por 6/1 e o jogo por 2 sets a 0.

Assim, Soares e Murray estão classificados para a decisão do primeiro Grand Slam da temporada. Na final, eles terão pela frente o canadense Daniel Nestor e o checo Radek Stepanek, que superaram o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Marcel Granollers por 2 a 0, com parciais de 7/6 (13/11) e 6/4.

Soares vai jogar a sua segunda final de duplas em um torneio do Grand Slam, ainda em busca do seu primeiro título. Em 2013, o brasileiro e o austríaco Alexander Peya perderam a decisão do US Open para Stepanek e o indiano Leander Paes. Já Murray também busca seu primeiro título do Grand Slam. No ano passado, ele foi vice do US Open e de Wimbledon.

Com a classificação à final, Soares já atingiu um feito ao se tornar o primeiro brasileiro a se classificar para a decisão de um dos torneios do Grand Slam na Era Aberta do tênis, iniciada em 1968. Antes disso, Maria Esther Bueno foi vice-campeã em duplas em 1965 e campeã em simples em 1960.

A decisão da chave de duplas do Aberto da Austrália está prevista para ser disputada a partir das 23 horas (de Brasília) desta sexta-feira (sábado no horário australiano).

DUPLAS MISTAS - Também participando do torneio de duplas mistas do Aberto da Austrália, Soares conheceu nesta quinta a dupla adversária nas semifinais. Ele e a russa Elena Vesnina vão duelar com a indiana Sania Mirza e o croata Ivan Dodig, que superaram a suíça Martina Hingis e o indiano Leander Paes (7/6 e 6/3).