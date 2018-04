Soares e Melo sofrem, mas vencem seus jogos de virada em Roland Garros

Soares entrou primeiro em quadra nesta quinta. Jogando ao lado do austríaco Alexander Peya, venceu o neozelandês Artem Sitak e o norte-americano Nicholas Monroe, dupla de pouca expressão no circuito, por 4/6, 6/2 e 7/5.

Nas oitavas de final, Soares e Peya vão duelar com os vencedores do confronto entre Pablo Cuevas/David Marrero e Carlos Berlocq/Leonardo Mayer. Embalados pelo título do Masters 1000 de Roma, Cuevas e Marrero são os favoritos.

Se passarem pelas oitavas, brasileiro e austríaco têm boas chances de cruzarem com Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig nas quartas de final. Nesta quinta-feira, Melo e Dodig superaram o espanhol Pablo Andújar e o austríaco Oliver Marach por 4/6, 6/2 e 6/3. Na sequência, eles vão duelar com o também espanhol Guillermo Garcia-López e o francês Edouard Roger-Vasselin.