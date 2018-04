Soares e Murray estreiam com difícil vitória em Montecarlo

Foi difícil, mas o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray estrearam com vitória e foram os primeiros a garantirem vaga nas quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo. Nesta terça-feira, a dupla venceu uma batalha de 2h16min diante do canadense Daniel Nestor e o checo Radek Stepanek por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (11/9) e 14/12.

Foram necessários dois tie-breaks e pontos extras no super tie-break, mas Soares e Murray confirmaram o favoritismo. Agora, os cabeças de chave número 4 do torneio terão pela frente os vencedores da partida do indiano Rohan Bopanna e do romeno Florin Mergea contra o sueco Robert Lindstedt e o austríaco Alexander Peya, justamente o ex-parceiro de Soares.

O confronto desta terça foi extremamente equilibrado desde o início. No primeiro set, ambas as duplas tinham dificuldade em manter o serviço e foram quebradas em duas oportunidades cada. O jogo seguiu empatado até o tie-break, no qual Nestor e Stepanek conseguiram ligeira vantagem para fechar.

Na segunda parcial, o panorama foi bastante parecido: duas quebras para cada lado e decisão no tie-break, mas desta vez com vantagem para Soares e Murray. O equilíbrio foi mantido até no super tie-break, no qual Nestor desperdiçou um match point com uma dupla falta. Na sequência, foi a vez do brasileiro e do britânico terem a bola da partida e eles não desperdiçaram.

SIMPLES

Ainda nesta terça-feira, mas pela chave de simples em Montecarlo, o francês Jo-Wilfried Tsonga confirmou seu favoritismo sobre o espanhol Pablo Carreño Busta em pouco mais de duas horas de partida. O cabeça de chave número 9 do torneio suou, mas venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (7/5).

Agora, Tsonga espera para conhecer seu adversário nas oitavas de final da competição. Ele terá pela frente um compatriota, já que Richard Gasquet, nono cabeça de chave, duelará na segunda rodada com o também francês Lucas Pouille.

Quem também venceu nesta terça, mas pela primeira rodada, foi o italiano Paolo Lorenzi. O número 53 do mundo surpreendeu o 31.º colocado do ranking ao fazer 2 sets a 1, com direito a "pneu", parciais de 2/6, 6/0 e 6/1. Agora, ele vai encarar o francês Gael Monfils, 13.º cabeça de chave.