Soares e Murray estreiam com vitória no Masters de Miami

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray estrearam com vitória do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, neste sábado. Tentando embalar na quadra dura, após a queda precoce em Indian Wells, eles derrotaram o norte-americano Ryan Harrison e o veterano bielo-russo Max Mirnyi pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

A vitória garantiu Soares e Murray, que formam a dupla cabeça de chave número 6, nas oitavas de final. Seus próximos adversários serão os jovens Karen Khachanov e Andrey Rublev, duas promessas do tênis da Rússia em simples. Eles avançaram na chave ao derrotarem a parceria formada pelo francês Fabrice Martin e pelo croata Franko Skugor por 6/7 (3/7), 6/3 e 15/13.

Soares e Murray defendem as quartas de final, fase que alcançaram no ano passado. Para tanto, só precisam vencer mais uma partida na quadra dura de Miami. A dupla, contudo, ainda tenta embalar depois do título conquistado em Acapulco, no México. Depois disso, caíram de forma precoce em Indian Wells, na semana passada.

Neste sábado, brasileiro e britânico só encontraram maior dificuldade no segundo set, após salvarem apenas um break point na primeira parcial. Na segunda, chegaram a perder o saque, mas cresceram no momento certo do jogo e faturaram a vitória após 1h05min de duelo.

Soares é o único brasileiro ainda vivo em Miami. Marcelo Melo se despediu logo na estreia, na sexta, ao lado do polonês Lukasz Kubot. E Marcelo Demoliner foi eliminado neste sábado. Ele e o canadense Daniel Nestor, outro veterano das duplas, foram derrotados pelo japonês Ben McLachlan e pelo alemão Jan-Lennard Struff por 6/4 e 7/5, em apenas 1h07min.

CHAVE DE SIMPLES

Na outra chave masculina de Miami, os jovens dominaram o início da rodada. O alemão Alexander Zverev, atual número cinco do mundo, superou outra estrela da nova geração, o russo Daniil Medvedev, pelo placar de 6/4, 1/6 e 7/6 (7/5), em sua estreia na competição. Na terceira rodada, ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre o russo Evgeny Donskoy e o espanhol David Ferrer, que ainda se encaram neste sábado.

Mais cedo, o canadense Denis Shapovalov passou pelo bósnio Damir Dzumhur por 6/1 e 7/5. Na sequência, seu próximo adversário sairá do confronto entre o local Sam Querrey e o romeno Radu Albot.