Soares e Murray são eliminados por dupla espanhola em Barcelona

O brasileiro Bruno Soares foi eliminado nas quartas de final da chave de duplas do Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, o mineiro e o britânico Jamie Murray perderam de virada para os espanhóis Feliciano e Marc Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 10/6, em 1 hora e 21 minutos.

Soares e Murray chegaram a Barcelona embalados pela boa campanha na última semana no Masters 1000 de Montecarlo - foram vice-campeões -, mas acabaram sucumbindo diante de uma dupla que lhes têm causando problemas nesta temporada. Em 2016, eles se enfrentaram duas vezes e perderam ambas, no Masters 1000 de Indian Wells e no Torneio de Doha. Agora foram novamente derrotados.

Curiosamente, as duas derrotas anteriores foram de virada, o que se repetiu nesta sexta-feira, quando Soares e Murray aplicaram 6/3 no primeiro set, quando converteram dois break points e tiveram o saque quebrado uma vez.

Na segunda parcial, porém, os espanhóis se deram melhor ao conseguirem duas quebras de saque. No match tie-break, Feliciano e Marc Lopez voltaram a se impor e garantiram a passagem às semifinais da chave de duplas do Torneio de Barcelona.

NISHIKORI SEGUE FIRME

Já pelo torneio de simples, o japonês Kei Nishikori segue firme na luta pelo tricampeonato do ATP 500 espanhol. Nesta sexta-feira, o número 6 do mundo se garantiu nas semifinais ao derrotar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 30º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0.

O início do duelo foi equilibrado, com Nishikori conseguindo a única quebra de saque da primeira parcial no 11º game, fechando o set na sequência. No segundo set, no entanto, o asiático foi soberano e aplicou um "pneu", avançando em Barcelona.

O próximo adversário de Nishikori vai ser o francês Benoit Paire. O número 22 do mundo sofreu, mas venceu após 2 horas o tunisiano Malek Jaziri, 76º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/1. O confronto direto entre Nishikori e Paire está empatado em 2 a 2, com vitórias do francês nos últimos dois.