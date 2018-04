Soares e Murray suam, mas estreiam com vitória nas duplas em Barcelona Ainda na ressaca após a derrota na decisão do Masters 1000 de Montecarlo no último fim de semana, Bruno Soares e Jamie Murray não estiveram em seus melhores dias quarta-feira, mas estrearam com vitória no Torneio de Barcelona. Cabeças de chave número 3, eles derrotaram o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 14/12.