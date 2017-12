Soares e Murray derrotam poloneses e avançam nas duplas

A terceira rodada da chave de duplas do Aberto da Austrália terá a presença de dois brasileiros. Depois de Marcelo Melo, também Bruno Soares se garantiu nas oitavas de final. Neste sábado, a dupla que o mineiro forma com o britânico Jamie Murray obteve a segunda vitória em Melbourne, passando por Mariusz Fyrstenberg/Jerzy Janowicz, da Polônia, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Sétima cabeça da chave, a dupla Soares/Murray vai pegar na próxima rodada a parceria entre Dominic Inglot (Grã-Bretanha) e Robert Lindstedt (Suécia), que, também neste sábado, venceu Eric Butorac/Scott Lipsky, dos EUA, em três sets. Quem passar entra no caminho dos irmãos Bryant.

Além de Bruno Soares, as oitavas de final de duplas vai ter também Marcelo Melo, que na sexta-feira havia se classificado, junto com o croata Ivan Dodig, para pegar Pablo Cuevas (Uruguai)/Marcel Granollers (Espanha). Thomaz Bellucci/Marcelo Demoliner e André Sá já ficaram pelo caminho.

Aposentado de sua carreira como jogador de simples, Lleyton Hewitt vai prolongar sua história no tênis por pelo menos mais dois dias. O ídolo da torcida da casa e ex-número 1 do mundo alcançou as oitavas de final de duplas em Melbourne. Jogando com o compatriota Sam Groth, venceu Henri Kontinen (Finlândia)/John Peers (Austrália) e alcançou a terceira rodada.

Também neste sábado, as duas duplas finalistas do ano passado foram eliminadas. Os atuais campeões os italianos Fabio Fognini e Simone Bolelli, caíram para os franceses Adrian Mannarino e Lucas Pouille. Já Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, também da França, pararam diante dos espanhóis Pablo Carreño e Pablo Andujar.