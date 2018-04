Soares e Peya avançam e Roland Garros terá confronto brasileiro

A chave masculina de duplas de Roland Garros terá um tenista brasileiro. Afinal, os parceiros de Copa Davis Marcelo Melo e Bruno Soares vão se enfrentar nas quartas de final. Neste domingo, Bruno Soares e o croata Ivan Dodig se classificaram ao vencerem a dupla argentina Carlos Berloc/Leonardo Mayer, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).

Os brasileiros, que são amigos, chegaram a jogar juntos no Masters 1000 de Miami (EUA), este ano, chegando até a semifinal daquele torneio. Eles, entretanto, também já se enfrentaram na atual temporada. No Masters de Montecarlo, Melo/Dodig fez 2 a 0 sobre Soares/Peya, também em jogo de quartas de final.

Em 2014, foram dois confrontos entre as duas duplas, com vitória de Soares/Peya na final do Masters 1000 de Toronto (Canadá) e de Melo/Dodig na semifinal de Doha (Catar). Em Auckland (Nova Zelândia), Melo jogou com o também austríaco Julian Knowle e venceu a final contra Soares/Peya.

Em Roland Garros, os dois amigos/rivais brasileiros já se enfrentaram em 2013, pela terceira rodada. Com os mesmos parceiros, Soares levou a melhor sobre Melo. Naquele ano, aliás, foram três vitórias de Soares/Peya sobre Melo/Dodig em três partidas, inclusive na semifinal do US Open.

Neste temporada, Dodig e Melo vivem melhor fase, tanto que formam a terceira dupla cabeça de chave, enquanto Soares/Peya é a oitava. Favoritos, os irmãos Bryan, dos EUA, também estão nas quartas de final e vão enfrentar Marcin Matkowski (Polônia)/Nenad Zimonjic (Sérvia), responsáveis pela eliminação de Andy Murray neste domingo.