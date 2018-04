Soares e Peya estreiam com vitória em Auckland

AUCKLAND - O brasileiro Bruno Soares estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Auckland, ATP 250 disputado na Nova Zelândia. Nesta quarta-feira, o tenista mineiro e o austríaco Alexander Peya, cabeças de chave número 1 da competição, derrotaram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Soares e Peya começaram a temporada 2014 do tênis com o vice-campeonato do Torneio de Brisbane na semana passada e agora intensificam a preparação para o Aberto da Austrália jogando em Auckland. Seus próximos adversários na Nova Zelândia serão o dinamarquês Frederik Nielsen e o holandês Igor Sisling, que venceram nesta quarta os espanhóis Roberto Bautista-Agut e Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Também nesta quarta, mas pela chave de simples, o espanhol David Ferrer derrotou o norte-americano Donald Young, 96º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/1, em 1 hora e 55 minutos. O próximo oponente do número 3 do mundo e atual tricampeão em Auckland será o compatriota Guillermo Garcia-Lopez, 58º colocado no ranking, que bateu o colombiano (6/7, 6/2 e 6/3).

Se Ferrer avançou, o cabeça de chave número 2 do Torneio de Auckland foi eliminado. O alemão Tommy Haas, número 12 do mundo, acabou sendo surpreendido e perdeu nas oitavas de final para o norte-americano Jack Sock, 100º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Nas quartas de final, Sock vai enfrentar o espanhol Roberto Agut, número 73 do mundo, que venceu o francês Benoit Paire, 28º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Também nesta quarta, o norte-americano John Isner, número 14 do mundo, avançou às quartas de final ao superar o eslovaco Lukas Lacko, 90º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/2. Seu próximo oponente será o alemão Philipp Kohlschreiber, número 22 do mundo, que derrotou o argentino Horacio Zeballos, 66º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O duelo reunirá dois tenistas que já foram campeões em Auckland. Isner faturou o torneio em 2010 e Kohlschreiber o conquistou em 2008.

Número 20 do mundo, o sul-africano Kevin Anderson foi eliminado nas oitavas de final em Auckland ao perder para o norte-americano Steve Johnson, apenas o 160º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Seu oponente nas quartas de final será o taiwanês Lu Yen-Hsun.