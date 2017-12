Soares e russa vencem e vão à semifinal das duplas mistas

O brasileiro Bruno Soares parece mesmo ter recuperado a boa forma no Aberto da Austrália. Depois de avançar às semifinais das duplas masculinas, o mineiro chegou às semi também nas duplas mistas ao lado da russa Elena Vesnina. Eles venceram nesta quarta-feira o britânico Jamie Murray e a eslovena Katarina Srebotnik por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

O confronto criou uma situação curiosa para Soares, já que ele teve que enfrentar seu novo companheiro, Jamie Murray, justamente com quem avançou às semifinais nas duplas masculinas. Mas isso não intimidou o brasileiro, que liderou sua dupla em uma tranquila vitória.

Agora, Soares e Vesnina esperam para conhecer seus adversários. Isso porque o confronto de Sania Mirza e Ivan Dodig diante de Martina Hingis e Leander Paes só acontecerá nesta quinta-feira. Mirza e Hingis são parceiras nas duplas femininas e decidiriam ainda nesta quarta uma vaga na decisão da chave.

Soares descansa no resto do dia e volta à quadra nesta quinta-feira pela manhã (quarta à noite no horário do Brasil) ao lado de Jamie Murray para disputar uma vaga na decisão das duplas masculinas. Cabeças de chave número 7, o brasileiro e o britânico terão pela frente os franceses Adrian Mannarino e Lucas Pouille.