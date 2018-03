Soares estreia com vitória nas duplas em Acapulco e encara Demoliner nas quartas

O brasileiro Bruno Soares, número 9 do ranking de duplas, estreou com vitória no Torneio de Acapulco, disputado em quadra dura, no México. Ao lado do inglês Jamie Murray, eles derrotaram o sul-coreano Hyeon Chung e o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em 1h20 de partida.

Na próxima fase Soares e Murray, que são cabeças de chave número 3 na competição, terão pela frente o brasileiro Marcelo Demoliner e o norte-americano Sam Querrey. A partida está marcada para acontecer nesta quinta-feira, por volta das 21h30 (horário de Brasília).

Na estreia no México, Soares e Murray tiveram bastante dificuldade para vencer o primeiro set. Conseguiram quebrar o saque adversário uma vez em duas tentativas. Mas também tiveram o saque quebrado uma vez. Na decisão do tie break levaram a melhor e fecharam em 6/3. A partir daí o jogo da dupla do brasileiro começou a fluir, eles conseguiram duas quebras no segundo set e fecharam em 6/2.

Na chave de simples, o argentino Juan Martin Del Potro, nono do ranking da ATP, derrotou o espanhol David Ferrer, número 39, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/3 e enfrentará na próxima fase o austríaco Dominic Thiem, sexto do mundo e cabeça de chave número 3 do torneio.