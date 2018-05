Soares lamenta queda no ATP Finals, mas crava: 'Não tira o brilho do nosso ano'

Depois de uma grande campanha na fase de grupos, Bruno Soares e Jamie Murray foram surpreendidos nas semifinais do ATP Finals no último sábado. Cabeças de chave número 2, eles caíram para o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 60 minutos. O resultado, no entanto, não impediu que a dupla, que se formou este ano, terminasse na liderança da temporada.

"A derrota de hoje não tira de maneira alguma o brilho do nosso ano, tudo o que conquistamos, com dois Grand Slams e resultados consistentes a temporada toda," disse Bruno Soares. "Infelizmente, hoje não conseguimos jogar o nosso melhor, foi complicado. Aconteceu muita coisa nas últimas 24 horas e ainda pegamos os caras em dia completamente iluminado."

Soares tinha a chance de alcançar o posto de melhor duplista do mundo se vencesse em Londres, mas a ida às semifinais fez com que ele e Murray ultrapassassem os franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert e assumissem a liderança da temporada. Pelo feito, a dupla recebeu um troféu após a derrota de sábado.

"Foi muito especial. É um troféu diferente pra gente. Não é um título de um torneio ou de uma semana, é o resultado de um trabalho de um ano inteiro e do que a gente batalhou para chegar até aqui", disse Soares, primeiro brasileiro a terminar o ano na melhor dupla do mundo.