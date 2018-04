Soares perde final de duplas em Madri para irmãos Bryan

A final deste domingo foi a segunda de Masters 1000 da carreira de Soares. Em 2011, ele foi vice-campeão em Montecarlo, quando atuou ao lado do argentino Juan Ignacio Chelsea, e os algozes também foram os irmãs Bryan. Com a derrota deste domingo, o brasileiro soma 13 vitórias e 10 derrotas em decisões de duplas na sua carreira.

"É ótimo conquistar outro título aqui em Madrid", disse Bob Bryan, que venceu pela quinta vez o Masters 1000 de Madri ao lado do irmão. "Tiramos o chapéu para Bruno e Alex pelo grande torneio e pelo forte começo de ano", completou Mike Bryan.

Neste domingo, Soares e Peya foram completamente dominados pelos irmãos Bryan, que conquistaram o quinto título da temporada e o 87º da carreira. Os norte-americanos tiveram aproveitamento de 87% dos pontos disputados no primeiro serviço contra 67% dos brasileiro e do austríaco. Além disso, Bob e Mike Bryan converteram quatro de 10 break points e só perderam o serviço apenas uma vez. Assim, se sagraram campeões da chave de duplas do Masters 1000 de Madri.