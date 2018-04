Soares vence nas duplas e chuva atrasa Roland Garros

Por causa da chuva em Paris, o jogo, na quadra 10 do complexo de Roland Garros, começou com mais de duas horas de atraso. Na segunda rodada, Soares e Peya vão enfrentar a dupla que passar do duelo Lukasz Kubot (Polônia)/Jeremy Chardy (França) x Grigor Dimitrov (Bulgária)/Frederik Nielsen (Dinamarca).

Cabeças de chave número 7 em Roland Garros, Soares e Peya fazem boa temporada, tanto que só somaram menos pontos neste ano do que os irmãos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan. Em 2013, eles foram campeões do Brasil Open e do Torneio de Barcelona e ficaram com o vice no Masters 1000 de Madri.

Vice-campeã de Roland Garros em 2010, a australiana Samantha Stosur se classificou para a segunda rodada da chave feminina ao vencer a japonesa Kimiko Date-Krumm, 83ª colocada no ranking da WTA e semifinalista do torneio em 1995, por 2 sets 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em 1 hora e 4 minutos.

A australiana terminou o jogo com 21 winners e 18 erros não-forçados contra oito bolas vencedoras e 20 equívocos da adversária. Na segunda rodada, a número 9 do mundo vai enfrentar a vencedora do jogo entre a norte-americana Lauren Davis e a francesa Kristina Mladenovic.

Na outra partida já encerrada na chave feminina, a colombiana Mariana Duque derrotou a checa Kristyna Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Na chave masculina de Roland Garros, Dimitrov não teve muito trabalho para avançar. O número 28 do mundo vencia a sua partida de estreia por 6/4 e 1/0 quando o colombiano Alejandro Falla, 74º colocado no ranking da ATP, abandonou o duelo por causa de uma lesão.

Com o triunfo, o búlgaro já igualou a sua campanha de 2012 e segue na rota para enfrentar o sérvio Novak Djokovic na terceira rodada. Antes, na segunda rodada, Dimitrov vai encarar o vencedor do duelo entre o francês Lucas Pouille e o norte-americano Alex Kuznetsov.