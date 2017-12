Soares/Murray é a primeira dupla confirmada no Rio Open

O brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray confirmaram presença no Rio Open. Anunciados nesta quinta-feira, eles formam a primeira dupla garantida na competição que será disputada entre os dias 19 e 25 de fevereiro do próximo ano, no Rio de Janeiro.

+ Com estreia de Bia Haddad, Brasil terá 13 atletas no Abertto da Austrália

Será a segunda vez que a dupla jogará junta no saibro do Rio. Neste ano, foram eliminados na semifinal. "A presença da nossa dupla no Rio Open é muito bacana. O Jamie sabe a importância do torneio no calendário mundial e sabe a importância que tem pra mim também. Ele quer vir novamente para ver se conseguimos passar dessa semifinal e levar o caneco", disse Soares, atual número dez do mundo nas duplas.

Para Jamie, o título é o grande objetivo da dupla no Rio. "Foi muito especial jogar com o Bruno no Rio, no ano passado, mas saí com uma sensação amarga por termos parado na semifinal. Ano passado ganhamos um torneio em Londres juntos, diante dos britânicos e seria incrível poder fazer o mesmo diante dos fãs brasileiros", disse Murray.

Soares ainda não revelou se também competirá no Brasil Open, em São Paulo, na semana seguinte. Atual número 1 do mundo, Marcelo Melo já indicou que deve disputar o Rio Open e provavelmente não vai competir em São Paulo.

Na chave de simples, a competição carioca contará com nomes importantes do circuito. Serão três tenistas que estão atualmente no Top 10 do ranking: o austríaco Dominic Thiem, o croata Marin Cilic e o espanhol Pablo Carreño Busta. O francês Gael Monfils, ex-Top 10, também está confirmado.