Soares/Peya vence e faz final com irmãos Bryan em Madri

MADRI - O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya se classificaram neste sábado para a final da chave de duplas do Masters 1000 de Madri, disputado em quadras de saibro. Pelas semifinais, eles avançaram na competição com a vitória sobre os espanhóis David Marrero e Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em 1 hora e 18 minutos.

No primeiro set, Soares e Peya fizeram quatro aces, converteram dois de nove break points e perderam o saque apenas uma vez. Assim, triunfaram por 7/5. Na segunda parcial, o brasileiro e o austríaco aproveitaram a única chance que tiveram para quebrar o serviço dos espanhóis e repetiram o placar de 7/5. Assim, se garantiram na decisão do Masters 1.000 de Madri.

Na final, Soares e Peya vão enfrentar os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que passaram pelo francês Jeremy Chardy e pelo polonês Lukasz Kubot com um triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 10/4.

A decisão deste domingo será a segunda em um Masters 1000 de Soares, mas a primeira com Peya. Em 2011, ele e o argentino Juan Ignacio Chela perderam a final do Masters 1000 de Montecarlo exatamente para os irmãos Bryan.