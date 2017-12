Sobrou 1 brasileiro na Copa Petrobras O mineiro Marcelo Melo passou para as quartas-de-final da etapa colombiana da Copa Petrobras, que está sendo disputada em Bogotá, ao ganhar do mexicano Santiago Gonzalez por 2 sets a 1 (6/4, 5/7 e 6/4). Com isso, ele se tornou o único tenista brasileiro que segue no torneio, já que Franco Ferreiro foi eliminado também nesta quinta-feira: derrota para o romeno Razvan Sabau por 6/1, 3/6 e 6/1. O próximo adversário de Marcelo Melo, de 21 anos, será o chileno Paul Capdeville, em jogo a ser disputado nesta sexta-feira, valendo vaga na semifinal do torneio que distribui US$ 50 mil em prêmios, além de pontos para o ranking mundial.