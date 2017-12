Soderling avança no Masters de Paris Depois de vencer o norte-americano Taylor Dent na estréia do Masters Series de Paris por 6-2 e 6-4, o tenista sueco Robin Soderling avançou nesta terça-feira à terceira rodada do torneio ao vencer o italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (8/6) e 6-0. Em jogos válidos ainda pela primeira rodada, o espanhol Feliciano López derrotou o alemão Rainer Schuettler por 7-6 (7/3) e 6-4, o russo Nikolay Davydenko ganhou do espanhol Fernando Verdasco por 6-2 e 6-3 e o checo Radek Stepanek eliminou o francês Michael Llodra por 7-6 (7/2) e 6-1.