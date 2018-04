Soderling bate Llodra e avança às semifinais na França O sueco Robin Soderling confirmou o seu favoritismo e se classificou para as semifinais do Torneio de Marselha, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP e é disputado em quadras rápidas e cobertas. Nesta sexta-feira, o número 4 do mundo bateu o francês Michael Llodra, 23º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 hora e 3 minutos.