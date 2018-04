Soderling bate Tsonga e mantém título de Roterdã

Em uma final dominada pelos saques, Tsonga conseguiu 20 aces contra 12 de Soderling, mas o sueco teve maior consistência para triunfar novamente na cidade portuária holandesa.

Tsonga, em sua primeira final da ATP desde outubro de 2009, se recuperou no segundo set, vencendo na base dos voleios, mas uma quebra no oitavo game do set decisivo o levou à derrota.

Soderling é o quarto jogador a manter o título do torneio, após a Arthur Ashe, Stefan Edberg e Nicolas Escudé.

(Por Theo Ruizenaar)