Soderling é eliminado na estreia no Torneio de Chennai O principal favorito ao título em Chennai foi eliminado logo na primeira rodada do torneio, disputado em quadras de piso sintético e que dá 250 pontos ao campeão. O sueco Robin Soderling perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, para o norte-americano Robby Ginepri. Seu próximo adversário é o eslovaco Lukas Lacko.