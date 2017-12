Soderling faz final com Hrbaty em Marselha O tenista sueco Robin Soderling, de apenas 19 anos, vai enfrentar o eslovaco Dominik Hrbaty na decisão do título do Torneio de Marselha. Ele garantiu a vaga na final ao vencer neste sábado o francês Arnaud Clement por duplo 6-3. Hrbaty superou o compatriota de Soderling, Jonas Bjorkman, por 7-6 (11/9) e 6-3, e busca o seu terceiro título no ano, depois de conquistar os torneios de Adelaide (Austrália) e Auckland (Nova Zelândia).