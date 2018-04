Soderling sofre, mas bate alemão e avança em Roterdã Principal favorito ao título, o sueco Robin Soderling sofreu nesta quinta-feira para avançar no Torneio de Roterdã. O número quatro do mundo precisou salvar um match point para vencer o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 7/6 (9/7), em 2h22min de duelo.