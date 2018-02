Sol em Wimbledon na vitória de Federer Sol e bom tênis marcaram o início da rodada deste domingo em Wimbledon, que tradicionalmente é reservado a folga, mas em razão das chuvas teve rodada. Roger Federer deu mais uma aula de tênis. Derrotou o ex-campeão do Aberto da Austrália, o sueco Thomas Johansson, sem lhe dar qualquer chance, ao marcar 6/3, 6/4 e 6/3. Até agora, o tenista suíço, atual campeão do torneio e número 1 do mundo, chega as oitavas de final sem ter sido sequer o seu serviço ameaçado. "Senti uma boa atmosfera na quadra central", avaliou Federer. "As pessoas estavam querendo ver tênis, depois de um dia inteiro só de chuvas. Gostei da vibração do público." Na próxima rodada, Federer vai ter um teste bastante difícil. Não pela qualidade técnica do adversário, mas sim pelo seu temido saque: o croata Ivo Karlovic, chamado de gigante, por ter 2,08 metro e distribuir aces a toda hora. Karlovic venceu o espanhol Feliciano Lopez por 7/6 (14/12), 7/6 (7/3), 6/7 (7/2) e 7/5. Outro grande sacador, o norte-americano Andy Roddick também avançou para as oitavas de final com sobre Taylor Dent por 6/3, 7/6 (8/6) e 7/6 (7/1). Em outros jogos deste início de rodada, o alemão Florian Mayer ganhou do sul africano Wayne Ferreira - que marcou um recorde em Wimbledon de 55 torneios do Grand Slam seguidos, na carreira - por 4/6, 6/4, 6/1 e 6/4; o belga Xavier Mallisse do eslovaco Karol Beck por 6/3, 6/3 e 6/4; Mario Ancic (Croácia) de Dominik Hrbaty (República Eslovaca) por 7/5, 6/3 e 7 /5; e o norte-americano Vince Spadea surpreendeu o alemão Rainer Schuettler por 6/4, 6/2 e 6/3. No lado feminino, a croata Karolina Sprem que foi a responsável pela eliminação de Venus Williams ganhou mais uma: marcou 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2) na norte-americana Meghann Shaughnessy. Jennifer Capriati também avançou para as oitavas de final ao superar a francesa Nathalie Dechy por 7/5 e 6/1.