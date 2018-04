Sorteio coloca Federer contra fregueses na Masters Cup A busca de Roger Federer pelo quarto título da Masters Cup de Tênis se tornou mais fácil devido ao sorteio dos grupos nesta quarta-feira, que colocou o número um do mundo em uma chave aparentemente tranquila para ele. O suíço foi sorteado ao lado do norte-americano Andy Roddick, do russo Nikolay Davydenko e do chileno Fernando González para o torneio que começa neste fim de semana, em Xangai, com a participação dos oito melhores da temporada. Federer, que venceu a importante competição três vezes nos últimos quatro anos, tem um retrospecto combinado de 34 vitórias e somente uma derrota contra os três adversário do Grupo Um. O espanhol número dois do mundo, Rafael Nadal, enfrentará o sérvio Novak Djokovic, o francês Richard Gasquet e o compatriota espanhol David Ferrer na outra chave da primeira fase da competição. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as semifinais. Nadal enfrenta Gasquet no domingo, na partida de abertura, que será seguida pelo jogo Djokovic contra Ferrer. A final da competição, que tem premiação de 4,45 milhões de dólares, será disputada em 18 de novembro. (Por Nick Mulvenney)