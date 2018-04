Sorteio da Davis acontece amanhã Com esperanças de fugir da terceira divisão da Copa Davis, um time de jogadores quase desconhecidos defende o Brasil contra o Peru neste fim de semana, em Brasília, pelo playoff da zona americana. Sem contar com os principais tenistas do País, em razão do boicote ao presidente da CBT, Nelson Nastás, o novo capitão brasileiro, Carlos Alberto Kirmayr, teve de convocar gente que nem ele conhece muito bem. O sorteio dos jogos será realizado nesta quinta-feira, na Academia de Tênis de Brasília, local do confronto. O Brasil terá como tenista número 1 Ronaldo Carvalho, o único da equipe entre os 500 melhores do mundo, ocupando a posição de número 435 do ranking. O segundo jogador de simples da equipe deverá ser Alessandro Camaço, número 540 da ATP. Para a partida de duplas, Kirmayr deve prestigiar os outros dois convocados, Leonardo Kirche (682) e Gabriel Pitta (726). O Peru também viveu uma situação difícil com o boicote de seus principais jogadores, mas a Federação Peruana empenhou-se em resolver o impasse e os melhores do país estarão em Brasília. O número 1 é Luiz Horna, o único bem colocado no ranking, ocupando a posição de número 34. O seu parceiro para as partidas de simples e, muito provavelmente também para as duplas, será Ivan Miranda, número 215 da ATP, mas um tenista experiente e que pode ajudar a levar o Brasil para a terceira divisão. O sorteio define as duas partidas de simples da sexta-feira, com o número 1 de um país enfrentando o 2 do outro. No sábado haverá o duelo de duplas e, no domingo, a partir das 10 horas, acaba o confronto com mais dois jogos de simples. Elite - Além de Brasil e Peru, o fim de semana terá ainda as semifinais do Grupo Mundial da Davis, com Estados Unidos recebendo a BieloRússia e a Espanha jogando em casa contra a França. No playoff para o grupo de elite, acontecem mais oito confrontos: Austrália x Marrocos, Chile x Japão, Croácia x Bélgica, Paraguai x República Checa, Eslováquia x Alemanha, Áustria x Inglaterra, Romênia x Canadá e Rússia x Tailândia.