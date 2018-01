Sorteio da Davis coloca Mello na estréia contra Dancevic O sorteio dos confrontos entre Brasil e Canadá pelo Grupo Americano da Copa Davis, que começam nesta sexta e vão até domingo, definiu Ricardo Mello, tenista número dois da equipe brasileira, como o atleta que abrirá o duelo contra Frank Dancevic, às 10h. Na seqüência, Flávio Saretta enfrenta Frederic Niemeyer. Com saldo de dez derrotas contra oito vitórias de simples, Dancevic está só uma posição na frente de Mello no ranking da ATP. Ele é o 115.º e o brasileiro o 116.º. Aliás, Mello tem experiência na competição e contabiliza seis vitórias em oito partidas de simples. Já o número 100 do mundo, Saretta é franco favorito contra Niemeyer, 250.º do ranking. "O sorteio foi bom para nós, a pressão deles de sair ganhando é maior que a nossa. E o Ricardo gosta de acordar cedo", comentou o capitão brasileiro Chico Costa. O confronto entre Brasil e Canadá vale uma vaga na repescagem do Grupo Mundial, a primeira divisão da Copa Davis. O vencedor do duelo jogará novamente em setembro contra adversário a definir para tentar voltar à elite da competição.