Sorteio da final da Davis será amanhã O sorteio dos jogos da final da Copa Davis, entre Espanha e Estados Unidos, acontece nesta quinta-feira em Sevilha, local do confronto que vai de sexta a domingo. O favoritismo é dos espanhóis, que jogam em casa, com a perspectiva de um público recorde de mais de 26 mil pessoas no estádio Olímpico. Mas os norte-americanos confiam no bom retrospecto de Andy Roddick. Afinal, Roddick ganhou os 12 jogos que fez até hoje contra tenistas espanhóis, registrando vitórias sobre os quatro que disputarão a final da Davis: Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo e Rafael Nadal. Mas o detalhe é que apenas uma delas foi em quadras de saibro, superfície desta decisão. No primeiro dia do confronto, na sexta-feira, o número 1 de um país enfrenta o dois do outro. Assim, se os capitães das duas equipes não apresentarem surpresas, Moyá jogaria com Mardy Fish e Ferrero com Roddick. A única coisa que falta definir é a ordem das partidas. Nos dois times existem opções para os jogos de simples. Os espanhóis falam em Ferrero, mas ele anda numa fase bastante ruim, ocupando a 31ª colocação do ranking mundial, a alternativa seria escalar Robredo, atual número 13. Entre os norte-americanos, Vincent Spadea, um jogador de melhores resultados no saibro, poderia entrar no lugar de Fish, um exímio sacador, mas que não se adapta bem às quadras lentas.