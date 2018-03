Sorteio define adversário de Guga Gustavo Kuerten vai ficar sabendo como será seu caminho na busca do tricampeonato de Roland Garros. Amanhã, nas novas instalações das tevês do torneio, será realizado o sorteio da chave principal de 128 jogadores, com o brasileiro como cabeça-de-chave número 1. Guga, apesar de toda a preparação para tentar outra boa campanha em Paris, não esconde uma certa apreensão pelos primeiros jogos. "As primeiras rodadas são sempre muito difíceis", disse Guga, que sofreu muito nos últimos torneios justamente em jogos de estréia, como diante de Younnes El Aynoui, em Montecarlo, quando foi campeão; depois em Roma contra o croata Ivan Ljubicic; e em Hamburgo, em jogo que acabou perdendo para Max Mirnyi. Guga também já definiu seus favoritos e principais adversários na disputa do título deste ano. Apontou os espanhóis Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya e até Albert Portas como três jogadores com chances de realizar boa campanha em Paris. Surpreendeu também ao dizer que os argentinos podem chegar longe no torneio, mas sem falar em nomes. "Todos os jogadores argentinos estão embalados com bons resultados nos torneios de saibro", disse. Por curiosidade, Guga treinou hoje justamente diante de um tenista da Argentina, Gaston Gaudio, com quem bateu bola na quadra 2 de Roland Garros. Depois ainda treinou um pouco com o técnico Larri Passos. Astro do torneio de 2001, o campeão do ano passado, também faz sucesso desde sua chegada a Paris. Guga já participou de diversos compromissos e, hoje, deu uma curiosa entrevista para a CNN, com o também tenista Greg Rusedski, dando uma de reporter. Falou muito sobre as coisas do Brasil e de sua família.