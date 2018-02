Sorteio define chave principal do Aberto de São Paulo

Após sorteio, os tenistas conheceram neste sábado a composição da chave principal do Aberto de Tênis de São Paulo, que oferecerá US$ 100 mil em prêmios e somará pontos no Ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O destaque fica para o gaúcho Marcos Daniel, cabeça-de-chave número quatro, que terá como adversário o argentino Gustavo Marcaccio, número 302 do mundo. Uma das promessas do tênis brasileiro, Thomaz Bellucci, cabeça-de-chave número sete, terá pela frente o alemão Dieter Kindlmann, 325 do ranking da ATP. Já Júlio Silva, sexto pré-classificado, vai enfrentar o italiano Andra Stoppini. Por sua vez, o argentino Carlos Berlocq, principal favorito, medirá forças contra o norte-americano Ryler De Heart. A chave principal do Aberto de São Paulo começa a ser disputada nesta segunda-feira, dia 31 de dezembro, no Parque Villa-Lobos. Chave principal do Aberto de São Paulo: Cabeça 1 - Carlos Berlocq (ARG/85.º) Ryler De Heart (EUA/322.º) Nicolas Santos (BRA/736.º) Sebastian Decoud (ARG/290.º) Juan-Martin Aranguren (ARG/270.º) Franco Ferreiro (BRA/237.º) Andra Stoppini (ITA/333.º) Cabeça 6 - Júlio Silva (BRA/193.º) Cabeça 3 - Juan Pablo Brzezicki (ARG/107.º) Qualifying Qualifying Daniel Silva (BRA) Alberto Francis (EUA/328.º) Eric Gomes (BRA/712.º) Phillip King (EUA/311.º) Cabeça 5 - Brian Dabul (ARG/159.º) Cabeça 8 - Ramon Delgado (PAR/207.º) Horácio Zeballos (ARG/262.º) Vasilis Mazarakis (GRE/265.º) Miguel Angel Lopez Jaen (ESP/282.º) Rogério Dutra Silva (BRA/306.º) Caio Zampieri (BRA/308.º) Gustavo Marcaccio (ARG/302.º) Cabeça 4 - Marcos Daniel (BRA/118.º) Cabeça 7 - Thomaz Bellucci (BRA/202.º) Dieter Kindlmann (ALE/325.º) André Ghem (BRA/361.º) Rodrigo Grilli (BRA/568.º) Qualifying João Souza (BRA/313.º) Qualifying Cabeça 2 - Mariano Zabaleta (ARG/104.º)