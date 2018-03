Sorteio define chaves em Roland Garros Apenas três brasileiros estão na chave principal - de 128 jogadores - do maior torneio de saibro do planeta, Roland Garros. E nesta sexta-feira Gustavo Kuerten, Flávio Saretta e André Sá terão definidos seus adversários na competição, no sorteio a ser realizado em Paris. No lado masculino, entre os líderes, apenas estão fora Marat Safin e Tommy Haas, enquanto entre as mulheres a maior perda é para a torcida: Anna Kournikova alegando problemas no músculo adutor não joga o Aberto da França. Guga vai sair como cabeça-de-chave número 15 e, por isso, terá um adversário de ranking bem mais baixo do que o seu na primeira rodada. No Grand Slam, agora, são 32 cabeças-de-chave. Tricampeão em Paris, o tenista brasileiro precisa mesmo torcer por uma boa chave para ganhar o tão esperado ritmo nesta temporada européia de saibro. Enquanto isso, o embalado Flávio Saretta e o mineiro André Sá ?vão para o sorteio" como se costuma dizer no tênis, ou seja, podem cair com adversários fortes, pois estão fora da lista dos 32 cabeças. Saretta vem de bons resultados, embora nesta quinta-feira tenha perdido nas quartas-de-final de St. Poeten, num jogo muito equilibrado, diante do dinamarquês Martin Verker, decidido apenas em dois tie breaks, com 7/6 (7/4) e 7/6 (7/2). Como defendia 75 pontos no ranking das semifinais qua alcançou neste mesmo torneio no ano passado poderá cair algumas posições no ranking. Graf/Agassi - A tão esperada dupla mista de Roland Garros 2003, com Steffi Graf e Andre Agassi não poderá ser vista este ano como estava prometido. Acontece que Steffi está grávida de seu segundo filho e não poderá competir ao lado do marido. Agassi havia feito uma aposta com sua mulher, Steffi, em Melbourne no início do ano: se ganhasse o título do Aberto da Austrália, como aconteceu, teria Graf formando parceria em duplas mistas em Roland Garros.