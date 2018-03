Sorteio define confrontos da Copa Davis A equipe do Paraguai - que venceu o Brasil no último final de semana - vai enfrentar a República Checa nas eliminatórias do Grupo Mundial da Copa Davis, segundo sorteio realizado nesta terça-feira. No confronto, marcado para os dias 24, 25 e 26 de setembro, a equipe sul-americana vai escolher o piso. De acordo com o sorteio de hoje, os outros emparelhamentos serão os seguintes: Austrália x Marrocos; Croácia x Bélgica, Eslováquia x Alemanha, Áustria x Inglaterra, Romênia x Canadá, Rússia x Tailândia e Chile x Japão. Os vencedores dos confrontos vão disputar o Grupo Mundial em 2005.