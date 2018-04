Sorteio define ordem de Brasil x Peru Na última chance de escapar da Terceira Divisão da Copa Davis, a equipe do Brasil enfrenta o Peru nesta sexta-feira, na Academia de Tênis de Brasília, pelo Grupo I do Zonal Americano. No primeiro jogo, às 10 horas, Gabriel Pitta, número 2 do País e 734º do ranking mundial, duela contra Luis Horna e, em seguida, Ronaldo Carvalho, número 1 e 439º do mundo, tem pela frente Ivan Miranda. No sábado, os brasileiros voltam à quadra para a partida de duplas, a partir das 12 horas. Carvalho e Pitta jogam contra Ivan Miranda e Matias Silva e no domingo, às 10 horas, a ordem dos duelos de sexta-feira é invertida: Carvalho x Horna e Pitta x Miranda. Vale lembrar que a seqüência pode ser alterada pelo capitão da equipe até uma hora antes do início do confronto.