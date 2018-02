Sorteio do Aberto da Austrália ajuda Federer e Sharapova O sorteio da chave masculina do Aberto da Austrália foi amplamente favorável ao suíço Roger Federer, que busca o tricampeonato da competição. Atrás de seu décima troféu de Grand Slam, o n.º 1 do mundo estréia contra o alemão Bjorn Phau (n.º 83) e que até hoje só ganhou dois jogos em Melbourne e nunca passou da segunda rodada do torneio. Após a primeira fase, o adversário de Federer sai do duelo entre o veterano sueco Jonas Bjorkman, de 34 anos, e o francês Olivier Patience. Aliás, na semifinal de Wimbledon de 2006, o suíço Federer arrasou Bjorkman. Porém, a partir daí as coisas começam a complicar. Na terceira rodada, o suíço pode cruzar com o russo Mikhail Youzhny, cabeça-de-chave n.º 25. Na quartas, o favorito como provável ´pedra no sapato´ de Federer é o cipriota Marcos Baghdatis, e as possibilidades para a semifinal reúne tenistas de peso, como: os croatas Ivan Ljubicic e Mario Ancic, o norte-americano Andy Roddick (que pega o russo Marat Safin logo na primeira rodada), e o checo Radek Stepanek. No feminino, a principal favorita ao título do Aberto da Austrália, a russa Maria Sharapova também teve muita sorte no sorteio das chaves. Pelo menos até as oitavas-de-final da competição. Na primeira fase a adversária é a francesa Camille Pin, n.º 61 do mundo. Se vencer, a musa tem pela frente a vencedora do duela entre Roberta Vinci e Anastassia Rodionova. Já a partir da quarta rodada, Sharapova pode ter seu primeiro grande desafio: a sérvia Ana Ivanovic. Nas quartas, as maiores candidatas a enfrentá-la são a suíça Patty Schnyder e a compatriota Anna Chakvetadze, que nesta sexta-feira foi campeã do torneio de Auckland. Se chegar à semi, a russa tem grandes chances de encarar a belga Kim Clijsters, tenista para quem perdeu no torneio exibição de Hong Kong, sua única aparição em 2007. Aliás, Clijsters, que faturou o torneio de Sydney nesta sexta-feira, está em grande fase e já anunciou que este é seu último ano como tenista profissional. Ela estréia contra Vasilisa Bardina, vice em Auckland, e pode encontrar Dinara Safina nas oitavas e Martina Hingis nas quartas. A francesa Amélie Mauresmo também aparece como uma das principais favoritas ao título. Ela deve ter vida tranqüila pelo menos até as oitavas, quando a pode pegar a italiana Francesca Schiavone. Nas quartas, a russa Elena Dementieva e a tcheca Nicole Vaidisova são grandes desafios para a atual n.º 3 do mundo.