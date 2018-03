Sorteio favorece o Brasil na Davis Não poderia ser melhor o sorteio realizado nesta quinta-feira para definir a ordem dos jogos entre Brasil e Paraguai, pela Copa Davis, que acontece de 9 a 11 de abril, na Costa do Sauípe. O tenista Marcos Daniel foi escolhido como número 1 da equipe brasileira e vai enfrentar no jogo de abertura, nesta sexta-feira, às 10 horas, o número 2 do Paraguai, Francisco Rodriguez. Na seqüência, Júlio Silva, número 2, pega Ramon Delgado, número 1 paraguaio. No sábado, ao meio-dia, sem surpresas na escalação das duplas: Alexandre Simoni e Josh Goffi encaram Ramon Delgado e Francisco Rodriguez. Vale lembrar que as duplas podem ser alteradas até 1 hora antes do início da partida. No domingo, às 10 horas, invertem os jogos de abertura. Às 10 horas, Marcos Daniel pega Ramon Delgado e Júlio Silva enfrenta Francisco Rodriguez.