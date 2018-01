Sorteio põe Saretta contra tunisiano A chave principal da Nossa Caixa Tennis Cup ? Aberto de São Paulo foi sorteada hoje e o brasileiro Flávio Saretta, cabeça-de-chave 2 que busca o tri, estréia contra Malek Jaziri, da Tunísia. Thiago Alves (4) pega tenista do qualifying e Júlio Silva (6) enfrenta Marcelo Melo. O torneio distribui US$ 100 mil e pontos de torneio de US$ 125 mil.