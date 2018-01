Spadea desiste e Meligeni pega Marin O norte-americano Vincent Spadea desistiu na última hora de disputar o Torneio de Acapulco, no México. Assim, o adversário de estréia do brasileiro Fernando Meligeni será o costa-riquenho Juan Antonio Marin, em partida que deve começar às 17 horas desta terça-feira. Outros dois tenistas do País também jogam hoje: Flávio Saretta enfrenta o espanhol Carlos Moyá a partir das 20 horas e, no jogo seguinte, Gustavo Kuerten encara o francês Nicolas Coutelot.