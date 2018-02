Spadea é o primeiro semifinalista O tenista norte-americano Vincent Spadea é o primeiro semifinalista do Masters Series de Indian Wells, torneio nos Estados Unidos que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios. Ele derrotou nesta sexta-feira seu compatriota Brian Vahaly por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O próximo adversário de Spadea sairá do jogo entre o australiano Lleyton Hewitt e o também norte-americano Robby Ginepri.