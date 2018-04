Spadea enfrenta Mello em Delray Beach O tenista norte-americano Vicent Spadea será o adversário do brasileiro Ricardo Mello, neste domingo, na decisão do Torneio de Delray Beach, Flórida, Estados Unidos. Spadea derrotou, neste sábado à noite, o compatriota Jeff Salzensteis, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.