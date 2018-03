Spadea vence e vai encarar Roddick Responsável pela eliminação do russo Marat Safin nas primeiras rodadas, o norte-americano Vince Spadea confirmou sua bela campanha, ao garantir vaga nas semifinais do Masters Series de Miami, derrotando o argentino Agustin Calleri em dois sets, com parciais de 7/5 e 6/1. Agora, este tenista de pouco carisma e que pouco público atraiu para o seu jogo desta quinta-feira na quadra central de Crandon Park, em Key Biscayne, assegurou a presença de um jogador dos Estados Unidos na final na competição. Numa das semifinais, vai enfrentar o compatriota Andy Roddick, adversário que enfrentou recentemente no torneio de Scottsdale e venceu.