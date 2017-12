Squillari avança em Roland Garros O tenista argentino Franco Squillari avançou às oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros ao vencer neste sábado o espanhol Albert Montañes por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-3, 5-7 e 6-3. Ele vai enfrentar na próxima partida o vencedor do jogo entre o brasileiro Fernando Meligeni e o norte-americano Andre Agassi.