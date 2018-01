Squillari é eliminado em Adelaide O argentino Franco Squillari foi eliminado na segunda rodada do torneio de Adelaide, ao perder para o holandês Richard Krajicek por 6/4 e 6/3. Na estréia, Squillari havia eliminado o sul-africano Wayne Ferreira, cabeça-de-chave número 1. Ainda nesta quinta-feira, o espanhol Alberto Martín passou para as quartas-de-final ao vencer o francês Richard Gasquet por 7/5 e 6/1. Os resultados do dia em Adelaide: Kristof Vliegen (Bélgica) venceu a Arvind Parmar (Inglaterra), Alberto Martín (Espanha) a Richard Gasquet (França), Brian Vahaly (Estados Unidos) a Vincent Spadea (Estados Unidos), Richard Krajicek (Holanda) a Franco Squillari (Argentina).