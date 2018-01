Squillari eliminado na estréia em Bucareste O tenista argentino Franco Squillari foi eliminado nesta segunda-feira na primeira rodada do Torneio de Bucareste, ao ser derrotado pelo armênio Sargis Sargsian. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Sargsian venceu com parciais de 6/2 e 6/2. A rodada do torneio de Bucareste, que paga 380 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, teve ainda os seguinte resultados: Alberto Martín (ESP) venceu Oliver Mutis (FRA): 6-3, 6-2 John Van Lottum (HOL) venceu Albert Montañés (ESP): 3-6, 6-2, 6-0 Jurgen Melzer (AUT) venceu Karol Beck (ESL): 4-6, 6-1, 7-6 (11/9) David Sánchez (ESP) venceu Alex Corretja (ESP): 6-2, 6-3 Paul Henri Mathieu (FRA) venceu Stefan Koubek (AUT): 6-2, 6-3