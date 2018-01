Squillari vence na estréia em Bucareste O tenista argentino Franco Squillari garantiu sua vaga na segunda rodada do Torneio de Bucareste, ao derrotar nesta segunda-feira o sueco Andreas Vinciguerra por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/1. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Michel Kratochvil (SUI) vencEU Jean-René Lisnard (FRA) por 6/4 e 7/6 (7/5). Arnaud Di Pasquale (FRA) venceu Nicolas Coutelot (FRA) por 6/2 e 6/1 Franco Squillari (ARG) venceu Andreas Vinciguerra (SUE) por 6/3 e 6/1 David Sánchez (ESP) venceu Cédric Pioline (FRA) por 3/6, 6/1 e 6/2 Albert Portas (ESP) venceu Ion Moldovan (ROM) por 6/2, 4/6 e 6/3 Félix Mantilla (ESP) venceu Juan Antonio Marín (CRO) por 7/5 e 6/2 Fernando Vicente (ESP) venceu Daniel Elsner (ALE) por 1/6, 6/3 e 6/2 Galo Blanco (ESP) venceu Didac Pérez (ESP) por 7/6 (8-6) e 6/0.