Srichaphan bate Canãs em Paris-Bercy O tailandês Paradorn Srichaphan fez mais uma vítima no torneio de Paris-Bercy e segue impressionando os adversários com suas jogadas rápidas e saques fortes. Nesta quinta-feira, ele derrotou o argentino Guillermo Cañas por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, pela terceira rodada da competição que distribui US$ 2,8 milhões em prêmios. No outro jogo, o francês Nicolas Escude superou o britânico Tim Henman por 6-4 e 6-2.