Srichaphan cai e Fish avança em Estocolmo O tenista norte-americano Mardy Fish avançou nesta quarta-feira no torneio de Estocolmo ao vencer por duplo 6-4 o francês Julien Benneteau. Com a vitória, o cabeça-de-chave número 5, garantiu vaga nas quartas-de-final da competição que distribui 650 mil euros em prêmios e pontos para o ranking da ATP. O atual campeão do torneio, o tailandês Paradorn Srichaphan, foi eliminado na estréia pelo holandês John Van Lottum por 7-5 e 6-1. Nos demais jogos do dia, o italiano Davide Sanguinetti se classificou às oitavas-de-final graças a desistência de Jan-Michael Gambill, quando este perdia o primeiro set por 5 a 4.