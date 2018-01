Srichaphan conquista título em Madras O tenista tailandês Paradorn Srichaphan derrotou neste domingo com facilidade o eslovaco Karol Kucera por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, e conquistou o título do torneio de Madras. A competição distribuiu US$ 400 mil em prêmios, além de pontos para o ranking mundial da ATP.