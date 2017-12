Srichaphan derrota Ríos e é campeão O tenista tailandês Paradorn Srichaphan, de 23 anos, continua surpreendendo na temporada de 2002. Neste domingo, ele ganhou de virada do chileno Marcelo Ríos, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/0, 6/3 e 6/2, e conquistou o título do Torneio de Estocolmo, na Suécia, que distribuiu US$ 650 mil em prêmios. O título em Estocolmo deve colocar Srichaphan pela primeira vez entre os 20 melhores tenistas do mundo. Só nesta temporada, ele chegou à cinco finais e ganhou duas - esta agora e a do Torneio de Long Island, em agosto, na primeira vez em que foi campeão como profissional. Mais do que isso: venceu 25 dos seus últimos 31 jogos no circuito. Mantendo um ritual que já o deixou famoso, Srichaphan colocou uma camisa vermelha quando vencia Ríos no quarto set por 4 a 1. Na Tailândia, o vermelho é a ?cor da vitória?. Por isso, o supersticioso tenista tailandês costuma usar sempre o uniforme vermelho nos momentos vitoriosos. Por outro lado, a decisão do título em Estocolmo pode ter significado o fim de uma rotina de sucesso de Marcelo Ríos. Afinal, o chileno terminou as últimas 8 temporadas com pelo menos um título conquistado, coisa que está difícil de acontecer este ano, pois ele só terá mais uma chance pela frente: o Masters Series de Paris Bercy, que começa nesta segunda-feira.