Srichaphan e Andreev vencem em Munique O tenista tailandês Paradorn Srichaphan estreou com vitória no Torneio de Munique, na Alemanha. Cabeça-de-chave número 7, ele ganhou do holandês Peter Wessels por 6/3 e 6/4. Outro que venceu nesta terça-feira foi o russo Igor Andreev, que fez 6/1 e 6/2 no checo Jiri Vanek. Em outro jogo disputado nesta terça-feira, o australiano Wayne Arthurs eliminou Irakli Labadze, da Geórgia, por 2 sets a 0, com duplo 6/3.