Srichaphan e Arazi avançam em Paris-Bercy O tenista tailandês Paradorn Srichaphan avançou nesta terça-feira no Masters Series de Paris-Bercy ao vencer o eslovaco Karol Beck por 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3. No duelo marroquino, Hicham Arazi foi beneficiado pela desistência de Younes El Aynaoui quando perdia o jogo por 4-6, 6-3 e 1-2. Nos demais confrontos do dia, o sueco Jonas Bjorkman superou o argentino Agustín Calleri, o espanhol Feliciano López bateu o russo Mikhail Youzhny, o eslovaco Dominik Hrbaty eliminou o norte-americano Vincent Spadea.